«Динамо» подсобит «Барселоне»? Сегодня киевляне сыграют с «Бенфикой» Яремчука

Португальцам нужно побеждать для выхода в плей-офф ЛЧ

фото - SL Benfica

Сегодня, 8-го декабря состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой».

Португальцы примут киевлян в Лиссабоне, а в параллельной встрече «Барселону» ждет выезд в Мюнхен.

«Орлам» нужно побеждать киевлян и надеяться на поражение «блаугранас» от немцев, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

«Динамо» же выйдет на эту игру без турнирной мотивации, так как команда уже потеряла шансы на евровесну. Подопечные Луческу еще ни разу не выигрывали в этой кампании.

Команда Яремчука будет играть только на победу, ведь потеря очков отправит их в Лигу Европы, а «Барселону» – в 1/8 ЛЧ.

Игра состоится в 22:00. Онлайн трансляция встречи.

Напомним, Яремчук давал советы одноклубникам по некоторым игрокам «Динамо».