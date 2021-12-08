«Динамо» подсобит «Барселоне»? Сегодня киевляне сыграют с «Бенфикой» Яремчука
Сегодня, 8-го декабря состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой».
Португальцы примут киевлян в Лиссабоне, а в параллельной встрече «Барселону» ждет выезд в Мюнхен.
«Орлам» нужно побеждать киевлян и надеяться на поражение «блаугранас» от немцев, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов.
«Динамо» же выйдет на эту игру без турнирной мотивации, так как команда уже потеряла шансы на евровесну. Подопечные Луческу еще ни разу не выигрывали в этой кампании.
Команда Яремчука будет играть только на победу, ведь потеря очков отправит их в Лигу Европы, а «Барселону» – в 1/8 ЛЧ.
Игра состоится в 22:00. Онлайн трансляция встречи.
Напомним, Яремчук давал советы одноклубникам по некоторым игрокам «Динамо».
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