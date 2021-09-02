Очередной киевский «партизан». «Динамо» отдало в «Черноморец» еще одного игрока
«Динамо» получало по Супряге 5 предложений от других клубов
Но форвард остался в Киеве
2 сентября 12:36
Владислав Супряга / Фото: Twitter
«Динамо» имело по форварду Владиславу Супряге 5 предложений от других клубов, сообщил журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке».
По информации источника, с предложениями по Супряге к «Динамо» обращались «Дженоа», «Сампдория», «Салернитана», «Специя» и французский «Труа».
21-летний Супряга в нынешнем сезоне не провел ни одной минуты за основу «Динамо».
Напомним, «Динамо» отдало еще одного игрока в аренду в «Черноморец».