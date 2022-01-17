Стало известно, почему Рамирес не отправился с «Динамо» на сбор
«Динамо» получило отказ от бразильского клуба в продаже форварда
«Флуминенсе» не отпустил игрока в Украину
Фото: Fluminense
«Флуминенсе» не продало «Динамо» нападающего Луана Брито.
19-летний игрок интересен киевлянам. По нему сделали запрос, но бразильцы не заинтересованы его отпускать.
Как утверждает Globo, их не устроила цена, предложенная «Динамо». Киевляне хотели взять в аренду форварда с правом выкупа.
В сентябре он продлил контракт с бразильцами. У него прописана клаусула в размерен 50 миллионов евро. При этом, за первую команду он еще не дебютировал.
Сборы с «Динамо» проведет форвард из U-19.
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