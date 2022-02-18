«Динамо» попытается приобрести полузащитника «Сан-Паулу» летом

Киевляне активно интересуются Игором Гомесом

Игор Гомес / Фото: A Bola

Полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес может перебраться в «Динамо» летом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, киевляне держат на контроле ситуацию с 22-летним Гомесом и будет пытаться подписать его в летнее трансферное окно.

Гомес провел уже 144 матча за «Сан-Паулу», в которых забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач. Контракт Гомеса с «Сан-Паулу» действует до 2023-го года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется еще одним хавбеком «Сан-Паулу».