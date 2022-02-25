«Динамо» приостановило переговоры с бразильским хавбеком

К трансферу могут вернуться летом

Фото: Sao Paolo

«Динамо» прекратило переговоры с полузащитником «Сан-Паулу» Игором Гомесом.

Первое предложение от украинской команды было отклонено. Ожидалось, что киевляне сделают улучшенное, но его не последовало.

Как сообщает Globoesporte, переговоры прекратились. Это связанно с вторжением РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что сам хавбек был не против перейти в «Динамо», но испугался возможной войны.

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.