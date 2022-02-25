Легионеры «Динамо» и «Шахтера» просят власти Бразилии помочь им покинуть Украину
«Динамо» приостановило переговоры с бразильским хавбеком
К трансферу могут вернуться летом
Фото: Sao Paolo
«Динамо» прекратило переговоры с полузащитником «Сан-Паулу» Игором Гомесом.
Первое предложение от украинской команды было отклонено. Ожидалось, что киевляне сделают улучшенное, но его не последовало.
Как сообщает Globoesporte, переговоры прекратились. Это связанно с вторжением РФ в Украину.
Ранее сообщалось, что сам хавбек был не против перейти в «Динамо», но испугался возможной войны.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.
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