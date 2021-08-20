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«Динамо» продаст Родригеша новичку Серии А
Киевляне расстанутся с полузащитником
Фото: ФК Динамо
«Динамо» продаст полузащитника Жерсона Родригеша этим летом.
Киевляне ведут переговоры с клубом «Салернитана» из Серии А. стороны близки к сделке, утверждает Tuttosport.
Об условиях трансфера не сообщается.
«Салернитана» является новичком Серии А, впервые пробившись в элиту чемпионата Италии.
В нынешнем сезоне на его счету три матча.
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