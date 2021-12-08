«Динамо» пропустило от Яремчука и проиграло «Бенфике», которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Киевляне так ни разу и не победили в групповом раунде

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В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» принимала киевское «Динамо».

У киевлян не было турнирной мотивации, а «Бенфика» имела отличный шанс выйти в плей-офф ЛЧ. И португальская команда им воспользовалась.

Но первый убойный момент был у «Динамо», но Виктор Цыганков чудом не попал по пустым воротам соперника.

А затем «Бенфика» забила сразу дважды: сначала дебютным голом в Лиге чемпионов отметился Роман Яремчук.

А через 6 минут в ворота «Динамо» забил Жилберто.

Но «Динамо» не поникло даже после холодного душа. А во втором тайме киевляне и вовсе играли лучше соперника, создавая опасные моменты с неплохой периодичностью.

«Динамо» хорошо играло во 2-м тайме, но забить все равно не сумело.

Киевляне покидают Лигу чемпионов с одним очком, хоть и с неплохой игрой в последних матчах. «Бенфика» будет играть в плей-офф ЛЧ весной, а «Барселона» отправляется в Лигу Европы.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Бенфика» – «Динамо» 2:0

Голы: Яремчук, 16, Жилберто, 22

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто (Лазаро, 73), Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 73), Вайгль, Пицци (Эвертон, 59), Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 79), Вербич (де Пена, 64), Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Гармаш (Рамирес, 79), Буяльский.

Предупреждения: Жилберто (24), Забарный (30), Вербич (36), Цыганков (44).