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«Динамо» против своего бастарда, битва аутсайдеров. Прогноз на матчи 15-го тура УПЛ

«Александрия» попытается остаться в борьбе за еврокубки
Футбол Украинская Премьер-лига
19 ноября 07:55
«Динамо» против своего бастарда, битва аутсайдеров. Прогноз на матчи 15-го тура УПЛ Превью
Фото: УПЛ

На очереди 15-й тур чемпионата Украины, последний перед экватором УПЛ. Следующий 16-й тур уже будет первым во втором круге. Самыми интригующими и лобовыми будут очные матчи «Днепра-1» и «Александрии», а также «Вереса» и «Металлиста-1925».

«Черноморец» – «Динамо» (19 ноября, 19:30)

Матч, в котором очень мало турнирной интриги. Если у «Шахтера» в УПЛ есть свой «Мариуполь», то у «Динамо» – свой «Черноморец», где около 20-ти арендованных игроков у киевского клуба и киевский тренер. Даже несмотря на то, что одесской команде не придется выпускать дубль, ведь киевляне разрешили арендованным играть против себя, в набранные очки «Черноморца» мало верится. Матч будет проводиться в удобных для «Динамо» условиях (в Киеве), команде Луческу не нужно никуда ехать. Да и кто-то верит в то, что игроки, которым зарплату платит «Динамо», осмелятся забрать у «бело-синих» очки? Вот такого вот «бастарда» родил киевский клуб.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 4:0.

«Львов» – «Заря» (20 ноября, 14:00)

«Заря» в последнее время набрала ход, а сейчас луганчане еще и будут отдохнувшими, ведь в последние месяцы команде приходится играть в еврокубковом ритме. Команда Скрипника является явным фаворитом встречи. «Львов» в это сезоне очень нестабилен и борется за выживание. Учитывая текущую форму команд, можно предположить, что луганчане без проблем добудут очки даже на выезде.

Прогноз: «сухая» победа «Зари».

«Шахтер» – «Рух» (20 ноября, 17:00)

Тяжело найти аргументы в пользу «Руха» в этой игре. «Шахтер» набрал ход, это уже не та нестабильная команда в начале сезона, которая может потерять очки с любым соперником. Сейчас команда Де Дзерби еще и вышла на первое место, опережаю «Динамо» по разнице мячей, у «Шахтера» есть большая мотивация вернуть себе чемпионство и «Рух» не сможет этому помешать.

Прогноз: разгромная победа «Шахтера».

«Днепр-1» – «Александрия» (20 ноября, 19:30)

Один из самых интересных матчей тура. «Александрия» (23 очка) немного отдалилась от главных претендентов на еврокубки – «Зари» (29 очков), «Ворсклы» (28 очков) и днепрян (28 очков), которые идут почти нога в ногу. В этой встрече команда Юрия Гуры должна побеждать, если намерена догнать конкурентов. «Александрия» немного сдала, ведь в последних 5-ти матчах победила лишь однажды. «Днепр-1» является небольшим фаворитом еще и учитывая фактор домашнего стадиона. Тем не менее, «Александрия» в этом сезоне теряет очки с аутсайдерами, но дает бой и отбирает баллы у лидеров. Будет интересно.

Прогноз: непростая победа «Днепра-1».

«Минай» – «Ингулец» (21 ноября, 14:00)

Матч не обещает быть скучным, если заглянуть в турнирную таблицу, но команды своих поклонников в этом сезоне не радуют, проигрывая большинство поединков и находясь в зоне вылета. «Ингулец» (9 очков) и «Минай» (8 очков) – соседи в таблице и борются за выживание. Наверняка, кто-то из этих команд покинет УПЛ весной. «Ингулец» и «Минай» совсем плохи, последняя победа команды из Петрово в УПЛ была еще в августе против «Мариуполя», а у «Миная» – вообще в июле, над «Александрией». Яркой атакующей игры мы не увидим, но битве быть.

Прогноз: ничья и тотал меньше 2,5.

«Ворскла» – «Мариуполь» (21 ноября, 17:00)

В этом матче у «Ворсклы» не должно оказаться проблем, ведь играть полтавчане будут играть против аутсайдера. Тем не менее, приазовцы сейчас выглядят интереснее своих соседей по таблице – «Ингульца», «Миная» и «Львова», хоть и идут последними. Вот и в последнем туре «Мариуполь» добыл победу – 2:0 над «Минаем». К тому же команда Маркевича играет в приятный глазу атакующий футбол. У «Мариуполя» 17 забитых мячей в УПЛ. Это больше, чем у половины команд чемпионата. Наверняка в этой встрече мы увидим немало голов. Но все же победит «Ворскла», ведь у приазовцев большие проблемы в защите.

Прогноз: победа «Ворсклы» и тотал больше 2,5.

«Десна» – «Колос» (21 ноября, 19:30)

Наверное, этот матч будет самым скучным в туре. И «Десна», и «Колос – серые мыши нашего чемпионата. Черниговчане сильно начали, но потом не менее сильно сдали, в последних 6-ти матчах победили лишь раз. У «Колоса» все еще хуже, 5 поражений подряд, скудная игра в атаке (все 8 мячей в чемпионате, самый низкий показатель среди всех команд). Голов в матче будет мало, а победителя мы вряд ли увидим.

Прогноз: ничья и тотал меньше 2,5.

«Верес» – «Металлист-1925» (22 ноября, 19:30)

А закроет тур интересное противостояние. «Верес» и «Металлист-1925» идут нога в ногу с первых туров, и сейчас у команд одинаковое количество очков – по 19. Конечно, соперники не претендуют на еврокубки, но и очень далеки от зоны вылетал. Неплохие показатели для дебютантов УПЛ, которые зашли в наш чемпионат с Первой лиги в этом сезоне. Вот и коэффиценты на победу у команд почти равные: 2,5 на «Верес», 2,75 на харьковчан, лишь небольшое преимущество хозяев. В УПЛ в родных стенах «Верес» непобедим. Стоит поставить на то, что и в этом матче ровенчане не проиграют. Ожидаем боевой и динамичной встречи.

Прогноз: результативная ничья.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Ворскла

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