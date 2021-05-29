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«Динамо» проведет летние сборы в Швейцарии

Команда выйдет из отпуска 22 июня
Футбол Украинская Премьер-лига
29 мая 23:20
«Динамо» проведет летние сборы в Швейцарии
Фото: ФК Динамо

«Динамо» уже определилось с первым сбором.

Старт подготовки к новому сезона киевляне проведут в Швейцарии. Там команда пробудет 10-12 дней, отправившись 26 июня.

Из отпуска киевляне выйдут 22 июня. Мирча Луческу после тяжелого сезона предоставил команде длительный отдых — пять недель.

В Швейцарии команда проведет несколько спаррингов. Соперники пока неизвестны.

 

 

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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