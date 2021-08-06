«Динамо» проведет спарринг с чемпионом Италии

Фото: facebook.com/fcdynamoua

«Динамо» проведет контрольный матч с триумфатором Серии А «Интером», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.



«Динамо» проведе товариський матч з «Інтером»



Поєдинок із найсильнішою командою італійської Серії «А» минулого сезону відбудеться в суботу, 14 серпня, та пройде в Монці на арені U-Power Stadium.



Початок гри заплановано на 19:30 (за київським часом). pic.twitter.com/i99xRsP44p