Официально. «Динамо» подписало контракт с сенегальским форвардом
«Динамо» проведет спарринг с чемпионом Италии
Встреча состоится в Италии 14 августа
6 августа 15:36
Фото: facebook.com/fcdynamoua
«Динамо» проведет контрольный матч с триумфатором Серии А «Интером», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
«Динамо» проведе товариський матч з «Інтером»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 6, 2021
Поєдинок із найсильнішою командою італійської Серії «А» минулого сезону відбудеться в суботу, 14 серпня, та пройде в Монці на арені U-Power Stadium.
Початок гри заплановано на 19:30 (за київським часом). pic.twitter.com/i99xRsP44p
Встреча чемпионов Украины и Италии запланирована на 14 августа. Поединок пройдет в Монце, Италия. Начало матча – 19:30.
Напомним, что киевляне подписали сенегальского форварда.