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«Динамо» провело 400 матчей в еврокубках. Побед на 40 больше, чем поражений

Встреча с «Бенфикой» стала юбилейной для киевлян
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:27
«Динамо» провело 400 матчей в еврокубках. Побед на 40 больше, чем поражений
Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» уступило в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2). Встреча оказалась юбилейной для «бело-синих».

Поражение «орлам» стало 130-м в еврокубках. Число же поединков в турнирах под эгидой UEFA достигло отметки в 400.

При этом побед «Динамо» праздновало больше – 170. Кроме того, на счету команды ровно 100 ничьих.

Ранее защитник «Бенфики» Жилберто признался, что гол в ворота «Динамо» – воплощение его мечты.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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