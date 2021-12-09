Защитник «Бенфики» рассказал, что гол в ворота «Динамо» – воплощение его мечты
«Динамо» провело 400 матчей в еврокубках. Побед на 40 больше, чем поражений
Встреча с «Бенфикой» стала юбилейной для киевлян
11:27
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» уступило в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2). Встреча оказалась юбилейной для «бело-синих».
Поражение «орлам» стало 130-м в еврокубках. Число же поединков в турнирах под эгидой UEFA достигло отметки в 400.
При этом побед «Динамо» праздновало больше – 170. Кроме того, на счету команды ровно 100 ничьих.
Ранее защитник «Бенфики» Жилберто признался, что гол в ворота «Динамо» – воплощение его мечты.
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