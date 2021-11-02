«Динамо» провело лучший матч в атаке в этой ЛЧ, но исход игры с «Барсой» решила разница в классе

Киевляне сумели исправить ошибки первой встречи, но этого было мало

Послесловие

Фото: ФК Динамо

Киевское «Динамо» снова проиграло «Барселоне» в Лиге чемпионов, и снова с минимальным счетом – 0:1. Матч оставил двойственные впечатления. Вроде бы «бело-синие» смотрелись живее, динамичнее, чем в прошлом матче с «Барсой», и по темпу игры не уступали каталонской команде, но результат снова негативный. Игра забывается, а результат остается. Тем не менее, позитива стало чуть больше.

«Динамо» в ответном матче играло практически в том же составе, что и на «Камп Ноу», за исключением двух замен. Вынужденным был выход на поле Караваева на левом фланге защиты, так как Миколенко сейчас травмирован, а на острие атаки Гармаш поменял Супрягу.

Интересно, что именно Гармаш стал одним из самых острых игроков «Динамо» в 1-м тайме. К примеру, в следствии нестандартных действий Гармаша, «Динамо» создало первый опасный момент у ворот «Барселоны» во встрече – Денис прошел нескольких игроков соперника и отдал классный пас Цыганкову в прорыв. Удивительно, как Гармаш проявляет себя в нынешнем сезоне. Второе дыхание?

В целом, «Динамо» исправило свои ключевые ошибки после первого матча в Испании, где киевская команда выглядела слишком инертно в атаке, да и в целом вяло передвигала мяч по полю. Футбола на «Камп Ноу» в исполнении подопечных Луческу мы не увидели никакого. Конечно, в ответной встрече тоже не было фурора, но если сравнивать с первой, то прогресс – на лицо.

И главное: комплекс неполноценности у «Динамо», о котором мы писали до матча (и который очень помешал раскрыться «бело-синим» в первой игре), сегодня не был заметен. Чувствовалось, что страх у футболистов отсутствовал, как и не было дрожащих перед именем соперника коленок. Стоит сказать спасибо «Динамо» хотя бы за то, что некие выводы были сделаны.

Если анализировать матчи «Динамо» в этом сезоне только в Лиге чемпионов, то киевская встреча с «Барселоной» пока лучшая для чемпиона Украины на турнире в плане атаки. В матче с «Барселоной» «Динамо» 11 раз пробило по воротам соперника, трижды попало в створ, и в целом провело 70 атак, большая половина которых была опасными – 36. Для сравнения: с «Барсой» на выезде «Динамо» нанесло лишь 3 удара по воротам соперника (0 в створ) и лишь 19 опасных атак. С «Баварией – 6 ударов (2 в створ) и 32 опасные атаки. С «Бенфикой» – 7 ударов (4 в створ) и 28 опасных атак.

Статистика матча «Динамо» – «Барселона» (0:1)

Действительно, предпосылок для голов у «Динамо» было достаточно. И в целом, игра против «Барселоны» получилась равной. По динамике и по количеству опасных моментов киевляне не уступили сопернику. Естественно, преимущество во владении мячом «Барселоны» читалось еще до игры. Но нельзя сказать, что каталонская команда отвозила киевлян.

Пожалуй, главный фактор в пользу «Барселоны», который и стал ключевым в окончательном счете на табло – разница в классе. Какой бы кризисной и разобранной не была «Барселона», все равно их футболисты гораздо лучше подготовлены к таким турнирам. И в каком плохом психологическом состоянии «Барселона» не была бы, а класс соперника нивелировать киевлянам все же не удалось.

Игра продемонстрировала, как много могут решить детали, мелкие эпизоды, сантиметры и доли секунд. Для сравнения – практически идентичные супер-шансы у двух команд. Только вот разница в том, что Фати реализовал свой момент.

А Вербич послал мяч на трибуны. Это и есть показатель класса.

«Динамо» провело неплохой первый тайм, а затем во втором немного село на свои ворота. После выхода на поле Витиньо и Вербича, киевляне снова активизировались. Проблема в том, что Луческу начал делать эти замены слишком поздно. Если в первый тайм «Динамо» совершенно не было похожим на команду, которая ранее вышла на поле на «Камп Ноу», то во 2-м Луческу будто снова решил вернуться к игре на удержание и не вносил коррективы в состав по ходу поединка. Румынский тренер сделал это лишь тогда, когда киевлянам нужно было отыгрываться. А зря.

В турнирной таблице для нас все плохо.

Все понимают, что шансов даже на третье место почти нет. У «Динамо» остался домашний матч с «Баварией», которая уже вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а также выезд в Лиссабон к «Бенфике». Но даже если немцы привезут в Киев второй состав, то вряд ли эти ребята будут слабее киевской основы. При этом нужно помнить, что «Бавария» никогда не останавливается. В матче с «Бенфикой» на выезде также будет сложно зацепиться за очки. При этом «Динамо» нужно не то что цепляться, а побеждать в Лиссабоне для того, чтобы шансы на евровесну оставались. В такой расклад событий слабо верится. А особо обезнадеживает отсутствие забитых мячей у украинской команды.

«Динамо» пыталось, но, будем откровенны: без четкого рисунка игры, а также с тем качеством игроков, которое есть у Луческу, в Лиге чемпионов на выход в плей-офф претендовать сложно. А в такой группе сложно претендовать даже на третье место. Попытки «Динамо» остались лишь попытками. Со стороны кажется, что эта команда выжимает свой максимум. К сожалению, такова сейчас наша футбольная реальность. «Динамо» в матчах с более-менее серьезными европейскими командами – явный аутсайдер.