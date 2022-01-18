«Динамо» рассматривает Шевченко на замену Луческу – источник

В киевском клубе готовы пригласить тренера

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Украинский журналист Сергей Болотников в шоу «ТаТоТаке» сообщил, что киевское «Динамо» рассматривает Андрея Шевченко на замену Мирчи Луческу на должности главного тренера команды.

«По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до «Дженоа» рассматривали такой вариант, но тогда было рановато. Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант».

Напомним, Шевченко был уволен из «Дженоа» несколько дней назад, в первом матче без украинского специалиста «грифоны» разгромно проиграли «Фиорентине» (0:6).