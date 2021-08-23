«Динамо» разгромило «Десну» и вернулось на 1-е место в УПЛ

Дублем в воротах черниговской команды отличился Буяльский

Фото: ФК Динамо

В центральном матче 5-го тура УПЛ «Динамо» разгромило «Десну».

Разгром был начат в середине 1-го тайма – Виталий Буяльский красивым обводным ударом огорчил Литовку.

В конце тайма удвоил преимущество «Динамо» Цыганков, забив с пенальти.

Буяльский сделал дубль уже во второй половине встречи – забил также достаточно красиво. А счет 4:0 стал после автогола одного из защитников «Десны».

«Динамо» вернуло себе 1-ю строчку в УПЛ, набрав 13 очков после 5 матчей. У ближайших преследователей – «Десны» и «Шахтера» – по 12 баллов.

УПЛ, 5-й тур

«Динамо» – «Десна» 4:0

Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 37, пен, Завийский, 78, автогол

«Динамо»: Бойко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Миколенко, Кендзера, Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46), Буяльский, Сидорчук (Шепелев, 67), Антюх (Леднев, 78), Шапаренко.

«Десна»: Литовка, Масалов (Шевцов, 77), Сафронов, Цымбалюк, Арвеладзе (Болбат, 46), Калитвинцев, Домбровский, Картушов, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

Предупреждения: Домбровский (4), Буяльский (34), Завийский (45), Шапаренко (55), Забарный (84), Тымчик (90).