Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
«Динамо» разгромило «Расинг» во втором матче на сборе
Киевляне забили три мяча уже 1-м тайме
Фото: ФК Динамо
Во втором товарищеском матче на турецком сборе киевское «Динамо» разгромило «Расинг» из Люксембурга.
Еще в первом тайме киевляне забили 3 мяча. До 4:0 во второй половине встречи счет довел Бражко.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Расинг» 4:0
Голы: Кулач, 23, Вербич, 34, Цыганков, 36, Бражко, 65
«Динамо» 1-й тайм: Бущан, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Кулач.
«Динамо» 2-й тайм: Нещерет, Тымчик, Бурда, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Буяльский, де Пена, Супряга, Антюх.
Весь матч:
Напомним, в первом матче на сборах «Динамо» также разгромно переиграло соперника.
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