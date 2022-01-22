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«Динамо» разгромило «Расинг» во втором матче на сборе

Киевляне забили три мяча уже 1-м тайме
Футбол Украинская Премьер-лига
20:59
«Динамо» разгромило «Расинг» во втором матче на сборе
Фото: ФК Динамо

Во втором товарищеском матче на турецком сборе киевское «Динамо» разгромило «Расинг» из Люксембурга.

Еще в первом тайме киевляне забили 3 мяча. До 4:0 во второй половине встречи счет довел Бражко.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Расинг» 4:0

Голы: Кулач, 23, Вербич, 34, Цыганков, 36, Бражко, 65

«Динамо» 1-й тайм: Бущан, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Кулач.

«Динамо» 2-й тайм: Нещерет, Тымчик, Бурда, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Буяльский, де Пена, Супряга, Антюх.

Весь матч:

Напомним, в первом матче на сборах «Динамо» также разгромно переиграло соперника.

Петр Приходько
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