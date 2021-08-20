«Динамо» сделало предложение по 22-летнему бразильскому вингеру

Вероятность трансфера оценивается как высокая

Витиньо / Фото - Атлетико Паранаэнсе

Вингер «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо может перейти в «Динамо». Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, 19 августа киевский клуб сделал повторное предложение по игроку в размере 3,8 млн евро. Вероятность трансфера оценивается высоко.

Дело в том, что действующий контракт Витиньо истекает уже через год. Также французский «Бордо», предлагавший вдвое больше, так и не выступил с официальным предложением.

Кроме того, к киевлянам обратились по поводу покупки двух вингеров-легионеров. Также главный тренер команды Мирча Луческу не против подписания Витиньо.

Ранее сообщалось об интересе «Шахтера» к еще одному игроку «Атлетико Паранаэнсе».