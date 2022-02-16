«Динамо» сделало запрос по бразильцу с украинским именем

Также киевляне интересуются другим игроком «Сан-Паулу»

Игор Гомес / Фото - Сан-Паулу

Сразу два полузащитника «Сан-Паулу», Игор Гомес и Родриго Нестор, входят в сферу интересов «Динамо». Об этом в своем твиттере сообщил журналист Джованни Чакон.

По информации источника, клуб из столицы Украины делал запрос информации о положении Гомеса в клубе. Нестор является одним из запасных вариантов. Transfermarkt оценивает исполнителей в 8 и 5 миллионов евро соответственно.

Оба футболиста – воспитанники бразильского клуба. За 144 матча в первой команде Игор оформил 11 голов и сделал 9 ассистов. Родриго отличился забитым мячом и 6 результативными передачами в 64 играх.

Ранее арендованный у «Динамо» нападающий Жерсон Родригеш покинул французский «Труа».