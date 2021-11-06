«Динамо» сенсационно проиграло «Ворскле» на «Олимпийском»
В матче 14-го тура УПЛ «Динамо» сенсационно проиграло «Ворскле» в родных стенах.
Для киевлян ничего не предвещало беды, «Динамо» динамично атаковало и регулярно било по воротам соперника.
Но забила «Ворскла»: после подачи со штрафного головой классно в угол пробил Ранжел.
Во втором тайме «Динамо» еще сильнее начало нагнетать ворота соперника: удары сыпались почти каждую минуту, но мяч все не шел в ворота.
А затем «Ворскла» получила право на пенальти, который реализовал Тилль. На 80-й минуте полтавчане остались в меньшинстве, Кравчук получил две желтые карточки за несколько минут. Но киевлянам это не помогло.
«Динамо» смогло отквитать 1 мяч, забил Витиньо, но было слишком поздно.
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» осталось на 1-м месте, киевляне имеют 35 очков. У «Шахтера» 32 балла, но есть игра в запасе.
УПЛ, 14-й тур
«Динамо» – «Ворскла» 1:2
Голы: Витиньо, 90+4 – Ранжел, 34, Тилль, 74, пен
«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Караваев, Забарный, де Пена (Витиньо, 55), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Рамирес (Антюх, 46).
«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Пердута, Яворский, Тамм, Тилль, Кане, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 68), Ранжел, Степанюк.
Предупреждения: Тамм (18), Пуцлин (31), Забарный (33), Ранжел (39), Сидорчук (45), Шапаренко (76), Кравчук (79), Витиньо (81).
Удаление: Кравчук (80).
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