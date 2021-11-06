«Динамо» сенсационно проиграло «Ворскле» на «Олимпийском»

Это первое поражение киевлян в чемпионате

Фото: пресс-служба Динамо

В матче 14-го тура УПЛ «Динамо» сенсационно проиграло «Ворскле» в родных стенах.

Для киевлян ничего не предвещало беды, «Динамо» динамично атаковало и регулярно било по воротам соперника.

Но забила «Ворскла»: после подачи со штрафного головой классно в угол пробил Ранжел.

Во втором тайме «Динамо» еще сильнее начало нагнетать ворота соперника: удары сыпались почти каждую минуту, но мяч все не шел в ворота.

А затем «Ворскла» получила право на пенальти, который реализовал Тилль. На 80-й минуте полтавчане остались в меньшинстве, Кравчук получил две желтые карточки за несколько минут. Но киевлянам это не помогло.

«Динамо» смогло отквитать 1 мяч, забил Витиньо, но было слишком поздно.

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» осталось на 1-м месте, киевляне имеют 35 очков. У «Шахтера» 32 балла, но есть игра в запасе.

УПЛ, 14-й тур

«Динамо» – «Ворскла» 1:2

Голы: Витиньо, 90+4 – Ранжел, 34, Тилль, 74, пен

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Караваев, Забарный, де Пена (Витиньо, 55), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Рамирес (Антюх, 46).

«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Пердута, Яворский, Тамм, Тилль, Кане, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 68), Ранжел, Степанюк.

Предупреждения: Тамм (18), Пуцлин (31), Забарный (33), Ранжел (39), Сидорчук (45), Шапаренко (76), Кравчук (79), Витиньо (81).

Удаление: Кравчук (80).