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«Динамо», «Шахтер» и другие узнали своих соперников в 1/4 Кубка Украины
Матчи пройдут в марте 2022-го года
15 декабря 14:33
Кубок Украины / фото - dynamo.kiev
Сегодня, 15-го декабря состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины.
Все пары четвертьфинала турнира:
«Днепр-1» – «Ворскла»
«Александрия» – «Динамо»
«Металлист» – «Заря»
«Львов» – «Шахтер».
Матчи пройдут 2-го марта 2022-го года.
7 из 8 клубов являются представителями высшего дивизиона украинского первенства, и лишь «Металлист» является участником Первой лиги.
Последним к четвертьфиналистам присоединился «Днепр-1», который обыграл ЛНЗ в перенесенном матче.