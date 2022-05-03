Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт 2:0 Окончен
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити -:- Запланирован
Сейчас в эфире
14:00
Тимберспорт. Чемпионат мир. Прага
13:45
Стронгмен. Лига Чемпионов

«Динамо» собрало 22 миллиона гривен для армии за 5 товарищеских матчей

Киевляне и дальше будут продолжать проводить благотворительные игры
Футбол Украинская Премьер-лига
12:52
«Динамо» собрало 22 миллиона гривен для армии за 5 товарищеских матчей
Фото: пресс-служба Динамо

Киевскому «Динамо» удалось собрать 22 миллиона гривен на нужды Украины, сообщает пресс-служба столичного клуба.

В апреле киевляне провели 5 товарищеских матчей с лозунгом «За Мир»: против «Легии», «Галатасарая», «Клужа», дортмундской «Боруссии» и «Динамо» Загреб.

Все вырученные средства пойдут на украинскую армию и на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Следующий благотворительный матч «Динамо» проведет 4-го мая против «Базеля» в Швейцарии.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хацкевич: «Нужны такие санкции, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще не могли выехать из своей области»
Хацкевич: «Нужны такие санкции, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще не могли выехать из своей области»
Футбол В Европе
11:45
Один из лучших легионеров «Динамо» при Реброве уже ходит с пивным животом
Один из лучших легионеров «Динамо» при Реброве уже ходит с пивным животом
Футбол В Европе
02 мая 13:30
Вратарь «Динамо»: «Все равно, как закончился сезон УПЛ»
Вратарь «Динамо»: «Все равно, как закончился сезон УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 мая 08:59
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Клубы УПЛ могут начать новый сезон в разных чемпионатах – источник
Клубы УПЛ могут начать новый сезон в разных чемпионатах – источник
Футбол Украинская Премьер-лига
29 апреля 14:02
Маркевич: «Последняя хорошая команда у «Динамо» была больше 20 лет назад»
Маркевич: «Последняя хорошая команда у «Динамо» была больше 20 лет назад»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 апреля 17:30

Новости: Футбол

Тренер аутсайдера УПЛ: «Наш клуб будет существовать»
Тренер аутсайдера УПЛ: «Наш клуб будет существовать»
Украинская Премьер-лига
13:35
Экс-тренер «Шахтера» помогает украинским семьям, которые убегают от рашизма
Экс-тренер «Шахтера» помогает украинским семьям, которые убегают от рашизма
В Европе
13:02
«Динамо» собрало 22 миллиона гривен для армии за 5 товарищеских матчей
«Динамо» собрало 22 миллиона гривен для армии за 5 товарищеских матчей
Украинская Премьер-лига
12:52
Экс-форвард сборной Украины рассказал, в чем мы превосходим Шотландию
Экс-форвард сборной Украины рассказал, в чем мы превосходим Шотландию
Сборная Украины
12:02
Хацкевич: «Нужны такие санкции, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще не могли выехать из своей области»
Хацкевич: «Нужны такие санкции, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще не могли выехать из своей области»
В Европе
11:45
«Позор мировых лидеров». Экс-тренер «Шахтера» шокирован пассивностью во время войны в Украине
«Позор мировых лидеров». Экс-тренер «Шахтера» шокирован пассивностью во время войны в Украине
В мире
10:50
Джерела підтвердили інтерес англійського топ-клубу до Зінченка
Джерела підтвердили інтерес англійського топ-клубу до Зінченка
Украинские легионеры
10:45
Мудрик через травму пропустив перше тренування збірної України
Мудрик через травму пропустив перше тренування збірної України
Сборная Украины
09:56
«Манчестер Юнайтед» розгромив «Брентфорд»
«Манчестер Юнайтед» розгромив «Брентфорд»
Премьер-Лига (Англия)
08:06
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
22
Все новости