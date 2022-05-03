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«Динамо» собрало 22 миллиона гривен для армии за 5 товарищеских матчей
Киевляне и дальше будут продолжать проводить благотворительные игры
Фото: пресс-служба Динамо
Киевскому «Динамо» удалось собрать 22 миллиона гривен на нужды Украины, сообщает пресс-служба столичного клуба.
В апреле киевляне провели 5 товарищеских матчей с лозунгом «За Мир»: против «Легии», «Галатасарая», «Клужа», дортмундской «Боруссии» и «Динамо» Загреб.
Все вырученные средства пойдут на украинскую армию и на помощь пострадавшим от войны в Украине.
Следующий благотворительный матч «Динамо» проведет 4-го мая против «Базеля» в Швейцарии.
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