«Динамо» согласовало переход Супряги в «Сампдорию»

Вскоре форвард отправится в Геную на медобследование

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в Серии А. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, киевский клуб договорился с «Сампдорией» о переходе форварда. Вскоре он должен прибыть в Италию для прохождения медицинского обследования. На данный момент игрока беспокоит мышечная травма.

Ожидается, что Супряга отправится в Геную на правах аренды за 1,5 млн евро. Также соглашение будет содержать пункт о праве выкупа за 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу может вернуться к полноценной работе в следующем матче киевлян в УПЛ.