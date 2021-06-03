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«Динамо» стало 5-м клубом Европы среди команд, которые отправили на Евро-2020 больше всего игроков

Киевляне уступили «Челси», «Манчестер Сити», «Ювентусу» и «Баварии»
Футбол Евро-2020
08:19
«Динамо» стало 5-м клубом Европы среди команд, которые отправили на Евро-2020 больше всего игроков
Фото: пресс-служба Динамо

Киевское «Динамо» стало 5-м клубом среди европейских команд, которые делегировали на Евро-2020 больше всего игроков – 11 футболистов.

Больше делегировали только «Ювентус» (12 игроков), «Бавария» (14), «Манчестер Сити» (15) и «Челси» (15).

На Евро-2020 в окончательных заявках своих команд оказались: Георгий Бущан, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Артем Беседин (все – сборная Украины) и Томаш Кендзера (сборная Польши).

Окончательная заявка сборной Украины на Евро-2020.

Источник: Телеграмм-канал "Кега Аррисабалага" Петр Приходько
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