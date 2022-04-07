«Динамо» U-19 проиграло «Спортингу» и покинуло юношескую ЛЧ
Киевское «Динамо» U-19 уступило сверстникам их «Спортинга» в 1/8 финала юношеской Лиге чемпионов.
Игра состоялась в Бухаресте (Румыния), матч был перенесен из-за вторжения россии в Украину.
Португальцы забили два быстрых мяча, а реализованный пенальти Бражко во втором тайме не помог «Динамо» добыть хотя бы ничью.
Обзор матча:
Украинская команда, к сожалению, покидает еврокубки.
ЮЛЧ, 1/8 финала
«Динамо» – «Спортинг» 1:2
Голы: Бражко, 49, пен – Кабрал, 2, 28
«Динамо»: 1. Нещерет – 22. Малыш, 4. Боль, 14. Дячук, 8. Бенедюк – 17. Бражко, 6. Яцык (к), 11. Царенко (23. Эль Хамлиши, 88), 10. Волошин (9. Горбач, 90), 30. Диалло – 29. Близниченко.
«Спортинг»: 1. Каллаи (к) – 2. Эштевеш, 3. Ламба, 4. Р.Фернандеш, 5. Назинью – 6. Эссугу, 8. Вейга, 10. М.Фернандеш (17. Фелиш, 88) – 11. Кабрал (13. Траввасуш, 82), 9. Рибейру (18. Шермити, 63), 7. Менину (16. Диаш, 63).
Предупреждения: Боль (55), Волошин (68), Яцык (85), Диалло (87), Близниченко (90), Малыш (90+2) – Р.Фернандеш (48).