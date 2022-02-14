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«Динамо» U-19 узнало соперника в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов
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14 февраля 14:19
Фото: Getty Images
Стали известны пары 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов. В частности, киевское «Динамо» U-19 получило своего соперника.
«Ливерпуль» – «Генк»
«Реал» – «Атлетико»
АЗ – «Ювентус»
«Динамо» – «Спортинг»
«Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Дортмунд
«Жилина» – «Зальцбург»
ПСЖ – «Севилья»
«Мидтьюлланд» – «Бенфика»
Матчи 1/8 финала пройдут 1-2 марта. Отметим, что в случае выхода в четвертьфинал «Динамо» U-19 сыграет против победителя пары «Митьюлланд» – «Бенфика».
Напомним, в стыковом матче плей-офф юношеской Лиги чемпионов «Динамо» U-19 прошло «Депортиво».
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