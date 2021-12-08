«Динамо» U-19 в меньшинстве уступило «Бенфике» и упустило шанс выиграть группу Юношеской лиге UEFA

Киевляне пропустили конкурента в лидеры

Фото - ФК Динамо Киев

В шестом туре группового этапа Юношеской лиги UEFA «Динамо» на выезде минимально уступило «Бенфике».

Судьбу матча решил гол в раздевалку от хозяев. После шикарного прострела с фланга Луиш Эмир поразил ворота Нещерета.

Киевляне действовали явно нервно, допуская невынужденные ошибки и зарабатывая карточки. Для Бражко она оказалась второй под конец встречи.

Тем не менее, в активе «бело-синих» два попадания в каркас ворот. Однако, на большее команды Игоря Костюка не хватило.

«Динамо» осталось с 13 очками и пропустило «Бенфику» на первое место. «Орлы» выиграли группу с 15 пунктами.

Юношеская лига UEFA. Групповой этап, 6 тур

«Бенфика» – «Динамо» 1:0

Гол: Луиш Эмир, 44

«Бенфика»: Самуэл Соареш, Томаш Араужу, Антониу Силва, Рафаэл Родригеш, Мартим Нету (Секейра, 89), Нуну Феликс, Жоау Невеш, Жоау Томе, Педру Сантуш (Жоао Нето, 82), Диегу Морейра (Рикарду Маркеш, 76), Луиш Эмир (Резенди, 82).

«Динамо»: Нещерет, Бенедюк (Танчак, 46), Дячук, Боль, Малыш, Близниченко, Бражко, Яцык, Диалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46).

Предупреждения: Боль, Бенедюк, Волошин, Бражко, Диалло – Диегу Морейра, Рафаэл Родригеш

Бражко