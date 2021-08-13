«Динамо» убрало с заявки на сезон Попова и заявило Шабанова

Денис не сыграет в этом году

Фото: ФК Динамо

«Динамо» изменило заявку на сезон чемпионата Украины.

Из-за травмы защитник Денис Попов не сыграет в этом году. Из заявки на сезон он выпал.

Вместо него киевляне заявили другого защитника Артема Шабанова. Он пока не играл в этом сезоне, сообщает сайт УПЛ.

Отметим, что Шабанов интересен польской «Легии», которая хочет арендовать игрока.