Президент «Ингульца» подтвердил перенос матча с «Динамо» в Киев
«Динамо» убрало с заявки на сезон Попова и заявило Шабанова
Денис не сыграет в этом году
Фото: ФК Динамо
«Динамо» изменило заявку на сезон чемпионата Украины.
Из-за травмы защитник Денис Попов не сыграет в этом году. Из заявки на сезон он выпал.
Вместо него киевляне заявили другого защитника Артема Шабанова. Он пока не играл в этом сезоне, сообщает сайт УПЛ.
Отметим, что Шабанов интересен польской «Легии», которая хочет арендовать игрока.
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