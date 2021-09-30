«Динамо» в четвертый раз в истории проиграло в еврокубках со счетом 0:5

Киевляне были разгромлены «Баварией»

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Киевское «Динамо» в четвертый раз в своей истории проиграло со счетом 0:5 в еврокубках – украинская команда была разгромлена «Баварией» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Ранее «Динамо» уступало в еврокубках со счетом 0:5 «Бенфике» в ЛЧ в 1992-м году, «Ювентусу» в ЛЧ в 2002-м году и «Челси» в 2019-м в ЛЕ.

После 2-х туров «Динамо» с 1 очком находится на 3-м месте в своей группе Лиги чемпионов.

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