Скоро у них начнутся проблемы. «Олимпия» еще не отдала долг «Динамо»
«Динамо» в четвертый раз в истории проиграло в еврокубках со счетом 0:5
Киевляне были разгромлены «Баварией»
30 сентября 20:59
Фото: Getty Images
Киевское «Динамо» в четвертый раз в своей истории проиграло со счетом 0:5 в еврокубках – украинская команда была разгромлена «Баварией» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Ранее «Динамо» уступало в еврокубках со счетом 0:5 «Бенфике» в ЛЧ в 1992-м году, «Ювентусу» в ЛЧ в 2002-м году и «Челси» в 2019-м в ЛЕ.
После 2-х туров «Динамо» с 1 очком находится на 3-м месте в своей группе Лиги чемпионов.
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