«Динамо» в нервном матче победило «Зарю»

Обе команды умудрились не реализовать пенальти





Фото: ФК Динамо

В Запорожье в рамках 3-тура УПЛ луганская «Заря» проиграла киевскому «Динамо» со счетом 1:2.



Киевляне с первых минут матча взяли мяч под свой контроль, но реализовать свое преимущество они смогли лишь на 17-й минуте. Николай Шапаренко подал с углового на левом фланге, а Александр Сирота головой переправил мяч в ворота.

Затем команды моментами перебирали друг у друга инициативу, но луганчанам было сложнее доводить дело к ударам по воротам. К тому же, у киевлян Жерсон Родригес раз за разом беспокоил защитников соперника.

Во втором тайме «Заря» начала чаще атаковать, а «Динамо» ответило лишь излишними нервами по неизвестным причинам. Особенно градуса добавлял игре постоянно спорящий с арбитром Денис Гармаш.

На 70-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зари» после попадания мяча в руку Максима Имерекова. И затем произошел спор на повышенных тонах между Шапаренко и вышедшим на замену Карлосом Де Пеной за право пробить 11-метровый. После вмешательства капитана Сергея Сидорчука пенальти пошел пробивать уругвает и сделал это плохо – Никита Шевченко парировал мяч.

Через 6 минут свое право на пенальти получила «Заря». Сидорчук в своей штрафной сбил с ног Владислава Кочергина. К точке подошел Денис Фаворов и его удар в левый нижний угол парировал Георгий Бущан.

На 80-й минуте киевлянам удалось удвоить преимущество. Виталий Миколенко с левого фланга сместился к штрафной отдал на Виталия Буяльского, который с линии пробил низом точно в угол ворот соперника.

За 15 секунд до конца дополнительного времени «Динамо» пропустило. Раймонда Овусу вывели на свидание с Бущаном и он легко обыграл голкипера киевлян.

Чемпионат Украины. 3-й тур.

«Заря» – «Динамо» 1:2

Голы: Овусу, 94 – Сирота, 17, Буяльский, 80

«Заря»: Шевченко, Фаворов (Руфати, 86), Имереков, Вернидуб, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан (Кабаев, 58), Захеди (Гладкий, 72), Сайядманеш (Цвек, 72), Громов (Овусу-Фримпонг, 86).

«Динамо»: Бущан, Забарный, Миколенко, Сирота, Кендзера (Тымчик, 69), Буяльский (Леднев, 85), Шапаренко, Гармаш (Кулач, 78), Сидорчук, Родригеш (де Пена, 68), Цыганков (Караваев, 68).

Предупреждения: Назарина, 57, Вернидуб, 64, Имереков, 70 – Гармаш, 55, Шапаренко, 62, Буяльский, 81, Бущан, 89.