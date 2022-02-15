«Динамо» в очередной раз забило 4 мяча. Новая жертва – казахстанский гранд

Киевляне одержали еще одну разгромную победу на сборах

Фото - ФК Динамо Киев

Во втором контрольном матче на заключительном сборе «Динамо» разгромило «Кайрат».

Первый тайм остался за киевлянами. Лидировать по итогам 45-минутки подопечным Мирчи Луческу позволил автогол Касабулата.

В последние полчаса игры «бело-синие» добили соперника. Авторами голов стали Сирота, Цыганков и вышедший на замену Кулач.

«Динамо» уже в шестой раз на сборах забило 4 мяча. Ранее это удавалось в спаррингах с «Атлетико Пульпиленьо» (4:0), «Расинг Униона» (4:0), «Лудогорца» (4:1), «Широки Бриега» (4:1) и «Инджии» (4:0).

Контрольный матч

«Динамо» – «Кайрат» 4:0

Голы: Касабулат, 7 (автогол), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85

«Динамо»: Бущан (Бойко, 74), Кендзера, Забарный (Боль, 74), Сирота (Попов, 86), Караваев (Дубинчак, 65), Андриевский (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцык, 65), Буяльский (Кулач, 81), Витиньо (де Пена, 65), Цыганков (Антюх, 75), Ванат (Шкурин, 74).

«Кайрат» (стартовый состав): Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральский, Крачковский, Сейдахмет, Алыкулов, Усенов, Швырев.

Предупреждение: Швырев