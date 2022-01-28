Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»
«Динамо» вернулось в Киев после сбора. Игроки получили несколько выходных
Известно, когда команда Мирчи Луческу соберется вновь
Фото - ФК Динамо Киев
В заключительном контрольном матче на испанском сборе «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом» (1:1). Вечером 27 января после игры киевляне отправились назад в Украину.
Рейс из Мурсии приземлился в аэропорту «Борисполь» поздним вечером. С этого момента у игроков начался период отдыха.
Команда получила два выходных. Снова коллектив соберется 30 января на клубной базе. На следующий день запланирован вылет в Турцию на второй сбор.
Голкипер же Руслан Нещерет отправился в больницу на дополнительное обследование после травмы головы, полученной в спарринге с «Буде-Глимтом».