Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
Это единственное изменение в заявке киевлян по списку А
Владислав Дубинчак / Фото: Динамо
Киевское «Динамо» внесло в заявку на сезон 23-летнего левого защитника Владислава Дубинчака.
Украинец стал единственным игроком, внесенным киевлянами в список А после первой половины сезона.
Напомним, Дубинчак первую половину сезона провел в «Днепр-1». После ухода из «Динамо» Виталия Миколенко киевляне вернули защитника из аренды.
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