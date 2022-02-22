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«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака

Это единственное изменение в заявке киевлян по списку А
Футбол Украинская Премьер-лига
10:59
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
Владислав Дубинчак / Фото: Динамо

Киевское «Динамо» внесло в заявку на сезон 23-летнего левого защитника Владислава Дубинчака.

Украинец стал единственным игроком, внесенным киевлянами в список А после первой половины сезона.

Напомним, Дубинчак первую половину сезона провел в «Днепр-1». После ухода из «Динамо» Виталия Миколенко киевляне вернули защитника из аренды.

Карен Агабекян
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Теги

Владислав Дубинчак Динамо Киев

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