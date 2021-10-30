«Динамо» во второй раз за неделю обыграло «Мариуполь». На этот раз в УПЛ

Сидорчук седлал дубль

Фото: ФК Динамо

«Динамо» в матче 13 тура УПЛ на выезде почти не испытало проблем с «Мариуполем».

Активный старт «Мариуполя» принес свои плоды команде. На 2-й минуте рефери указал на пенальти, и Мишнев открыл счет в матче. Но моментально «Динамо» отыгралось, благодаря дальнему удару Сидорчука.

К середине тайма «Динамо» перехватило инициативу и воплотило это в победу. Вначале Шапаренко добил мяч в пустые ворота, а во втором тайме Сидорчук вновь дальним ударом сделал дубль. Могли киевляне забивать еще, но смогли довести игру до победы, несмотря на пропущенный гол в компенсированное время.

«Динамо» продолжит лидировать в УПЛ, а «Мариуполь» – пребывать на дне.

УПЛ. 13-й тур:

«Мариуполь» – «Динамо» 2:3

Голы: Мишнев, 3, Клименко, 90+2 – Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29

«Мариуполь»: Турбаевский, Мампасси, Стасюк, Драмбаев, Меличенко, Мишнев, Чех (Спировски, 74), Очеретько (Шостак, 57), Кащук (Клименко, 78), Топалов (Петерман, 78), Микитишин (Удод, 46).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 64), Забарный, Караваев (Шабанов, 85), Сирота, Сидорчук (Шепелев, 84), Цыганков, Шапаренко, Вербич (Гармаш, 64), Буяльский, де Пена (Витиньо, 72).