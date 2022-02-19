Григорчук: «Луческу – выдающийся тренер, он проделал полезную работу в «Динамо»
«Динамо» впервые на турецком сборе не смогло поразить ворота соперника
0:0 с узбекским «Пахтакором»
Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо» провело товарищеский матч с «Пахтакором».
Команды так и не забили голов за 90 минут.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Пахтакор» 0:0
«Динамо»: Бойко (Нещерет, 72) – Кендзера (Дубинчак, 46), Забарный (Попов, 82), Сирота (Боль, 75), Караваев – Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко, де Пена (Буяльский, 46), Антюх, Витиньо (Ванат, 62) – Кулач (Беседин, 46).
Отметим, что это предпоследний спарринг «Динамо» перед возобновлением сезона в УПЛ. 21 февраля киевляне сыграют против латвийского РФШ, а затем сразу отправятся в Украину.