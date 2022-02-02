«Динамо» выиграло матч с 0:2 и пока идет без поражений в 2022 году

«Чукарички» дважды шокировали киевлян вначале игры, но не удержали даже ничью

Фото - ФК Динамо Киев Во втором контрольном матче на турецком сборе «Динамо» переиграло «Чукарички». Киевляне провалили начало встречи, пропустив дважды в течение двух минут. Раконьяк замкнул подачу с фланга, а Чолович воспользовался обрезкой в центре поля. В первой половине второго тайма «Динамо» не сумело отквитать даже один мяч. А потом, что называется, прорвало. Голкипер «Чукаричек» отразил пенальти и добивание от Шапаренко, но второй раз – за линией ворот. А точные удары Буяльского и Витиньо в угол принесли победу киевлянам. «Динамо» пока не проигрывает в 2022 году. Единственный раз «бело-синие» не победили в спарринге с «Буде-Глимтом» (1:1). Контрольный матч «Динамо» – «Чукарички» 3:2 Голы: Шапаренко, 70, Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяк, 16, Чолович, 17 «Динамо» (первый тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Бражко, Гармаш, де Пена, Антюх, Кулач. «Динамо» (второй тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83). «Чукарички» (стартовый состав): Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк. Предупреждения: Бражко – Дрегжич, Роганович, Ковач Бражко – Дрегжич, Роганович, Ковач

Сергей Стаднюк