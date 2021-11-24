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«Динамо» вылетело из еврокубков, но игру киевлян в матче с «Баварией» очень хочется хвалить

Жаль, что интересный футбол команда Луческу начала демонстрировать столь поздно
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 01:08
«Динамо» вылетело из еврокубков, но игру киевлян в матче с «Баварией» очень хочется хвалить Послесловие
Фото: Getty Images

Киевское «Динамо» прекращает свои выступления в еврокубках в сезоне 2021/22 – в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов все сложилось против команды Мирчи Луческу.

Сами проиграли «Баварии» (1:2) на «Олимпийском», а в параллельном матче были надежды на «Барселону», которая в итоге подвела – 0:0 с «Бенфикой», и «Динамо» лишилось шансов даже на 3-е место в группе перед последним туром. Выезд в Португалию к «орлам» в 6-м туре будет формальностью для украинской команды.

Очень жаль, ведь в матче с «Баварией» «Динамо» показало себя таким, каким фанаты этой команды хотят ее видеть. Но все это – слишком поздно.

Луческу выставил практически оптимальный стартовый состав, но одна позиция удивила – место на острие атаки получил Илья Шкурин, который в последний раз выходил в основе киевлян в ЛЧ еще в 1-м туре в домашнем матче с «Бенфикой» (0:0), где «бело-синим» удалось взять единственное очко в групповом раунде. Кто же знал.

Нельзя сказать, что Шкурин проявил себя плохо. Но и нельзя сказать, что хорошо. Форвард цеплялся за мячи, боролся, иногда даже отдавал неплохие передачи на партнеров, открывался и предлагал себя, но все же толку от этого было мало. Илья своими движениями очень напоминал типичные действия Артема Беседина.

Перед началом матча снежный покров на «Олимпийском» вселял некий сдержанный оптимизм. Мол, посмотрим, что мастера из «Баварии», которые привыкли играть на идеальных изумрудных покрытиях, смогут сделать в суровых украинских реалиях. В наших мыслях этот первый киевский снег шансы на успех немного увеличивал и ассоциировался со светом в сером тоннеле.

Как и кадровая ситуация в «Баварии». Большая часть игроков основы (и те, что близки к основе) выпала из-за проблем с коронавирусом, так что у Юлиана Нагельсманна не было большого выбора. На матч с «Динамо» у мюнхенцев вообще поехало лишь 15 полевых игроков и 3 вратаря. Тем не менее, наставник «немецкой машины» сразу дал понять, что его парни не будут просто отбывать номер в Киеве – поставил в основу всех сильнейших, а дублеров оставил на скамейке запасных.

Но даже против такой грозной 11-ки «Динамо» выглядело достойно. Это был действительно первый матч киевлян в нынешней ЛЧ, когда команда пыталась играть в привлекательный футбол на протяжении всех 90 минут. А периодами «Динамо» даже прилично прижимало «Баварию» к своим воротам. Вспоминая предыдущие матчи киевлян в группе, фраза в последнем предложении даже в голове не укладывается. «Динамо» давило, создавало моменты, классно выглядело не только на контратаках, но и в позиционном футболе, даже заставило Нойера ошибаться. Да-да, не только снег, но и давление украинских футболистов.

Чтобы понять, что это не просто слова, достаточно посмотреть статистику встречи. Киевляне переиграли «Баварию» по количеству ударов в створ (5 против 4), исполнили почти в два раза больше штрафных ударов (17 против 9), Нойер совершил в два раза больше сэйвов, нежели Бущан (4 против 2). Кроме того, «Динамо» перевесило «Баварию» по проценту опасных атак среди общего числа наступлений (у киевлян 56% атак были опасными, у «Баварии – 45%). Смотрите сами. После счета 5:0 в первом матче между командами «Динамо» будто подменили.

Статистика матча «Динамо» – «Бавария» (1:2)

И да, первый гол «Динамо» в этой Лиге чемпионов получился красивым. Кто же автор? Герой этой осени в Киеве – Денис Гармаш. Даже неуклюжий пас Витиньо пяткой сыграл свою роль в этой комбинации, которую своевременной передачей развил Цыганков и идеальным ударом завершил Гармаш, послав мяч Нойеру «в домик».

Вообще, все голы в этом матче были красивыми. Посмотрите на шедевр Роберта Левандовски.

Ну и гол Комана также с неким шармом: как же красиво он сотряс снег на Бессарабских воротах.

История «Динамо» в этой Лиге чемпионов завершилась печально, но красиво и с некой надеждой на будущее. И матч с «Баварией» подсластил общее впечатление от выступлений киевлян в группе. Скажем откровенно, до этого вечера в игре «бело-синих» все было угрюмо, беспросветно, даже немного стыдно.

Могут ведь, когда хотят. Почему же не хотели раньше? И почему захотели тогда, когда уже поздно?

Петр Приходько
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(Голосов: 5)

Теги

Динамо Киев Бавария

Комментарии 1

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24 ноября 2021г. 14:11
Победу 1941 г не удалось повторить Динамо против сильной Лютваффе где была победа со счётом 4'-2 .А жаль
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