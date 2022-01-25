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«Динамо» вырвало победу в концовке матча с «Мурсией»

Киевляне забили дважды после 84-й минуты
Футбол Украинская Премьер-лига
19:48
«Динамо» вырвало победу в концовке матча с «Мурсией»
Фото - ФК Динамо Киев

В третьем контрольном матче на испанском сборе «Динамо» переиграло «Реал Мурсию».

В первом тайме команды обменялись голами. После того, как Мека открыл счет, Кулач быстро его сравнял.

После перерыва киевляне до самого конца оттягивали приговор для соперника. Тем не менее, мячи Шапаренко и Буяльского принесли положительный результат.

«Динамо» пока только побеждает на сборе. Ранее были разгромлены «Атлетико Пульпиленьо» (4:0) и «Расинг Унион» (4:0).

Контрольный матч

«Динамо» – «Реал Мурсия» 3:1

Голы: Кулач, 19, Шапаренко, 84, Буяльский, 87 – Мека, 7

«Динамо» (первый тайм): Бойко, Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач.

«Динамо» (второй тайм): Моргун, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Буяльский, Антюх (Витиньо, 70), Шапаренко, Цыганков, Кулач (Волошин, 79). «Мурсия» (стартовый состав): Гальего, А. Гонсалес, Хорхе, Лилу, Хайме, Гамза, Х. Лопес, Ботиа, Мекка, Рогнни, Борис.

Сергей Стаднюк
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