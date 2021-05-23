«Динамо» выставило на трансфер одного из легионеров – источник

Дуэлунд покинет киевский клуб?

Миккель Дуэлунд / Фото: Twitter

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд покинет «Динамо», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

«Дуэлунд выставлен на трансфер. Когда в 2018 году состоялся 5-летний контракт малоизвестного даже у себя на родине датчанина, удивление специалистов вызвала трансферная цена €4 миллиона (и это при актуальных и реальных тогда €1,5 миллионах на Transfermarkt).

На этом трансфере «погрели руки» многие. А ежемесячная зарплатная ведомость ценою в €150 тысяч радовала датский глаз. В итоге Миккель на поле запомнился кубковыми голами с «Минаем». И травмами. Соотношение зарплата/качество сразу бросилось в румынские очи. Итог известен. Дуэлунд на трансфере, покупателей нет, два года контракта еще в силе. Меньше чем за €3 миллиона Суркис продавать его не собирается. А поскольку никто столько не даст, вероятным исходом видится аренда. В сфере интереса к Довбику ранее прощупывался вариант с родным для Микки «Мидтьюлландом», который владеет 50% прав на украинца. Размен правами на игроков. Но вышло как вышло».



Напомним, на форварда «Динамо» Франа Соля претендуют два испанских клуба.