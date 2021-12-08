«Динамо» забрало у «Монако» алжирского таланта

Футболист подписал свой первый профессиональный контракт именно с киевлянами

Ноа Нехар / Фото - Instagram футболиста

Алжирский футболист Ноа Нехар подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.

С великой гордостью сообщаю о подписании своего первого профессионального контракта с «Динамо». Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родным за поддержку во время этого нового этапа моей жизни. Сейчас начнется все самое сложное.

Это первый профессиональный контракт алжирца. У него отсутствует профиль на Transfermarkt. Из доступной информации о нем можно выделить то, что ранее он выступал в академии «Монако».

Ранее «Динамо» подписало длительный контракт со звездой команды U-19 Самба Диалло.