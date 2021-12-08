Тренер «Бенфики»: «Динамо» создаст нам много проблем»
«Динамо» забрало у «Монако» алжирского таланта
Футболист подписал свой первый профессиональный контракт именно с киевлянами
Ноа Нехар / Фото - Instagram футболиста
Алжирский футболист Ноа Нехар подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.
С великой гордостью сообщаю о подписании своего первого профессионального контракта с «Динамо». Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родным за поддержку во время этого нового этапа моей жизни. Сейчас начнется все самое сложное.
Это первый профессиональный контракт алжирца. У него отсутствует профиль на Transfermarkt. Из доступной информации о нем можно выделить то, что ранее он выступал в академии «Монако».
Ранее «Динамо» подписало длительный контракт со звездой команды U-19 Самба Диалло.
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