«Динамо» заинтересовалось колумбийским защитником

Ортис может оказаться в Киеве

Фото: America

Защитник «Америки Де Кали» Пабло Ортис может оказаться в «Динамо».

Колумбиец может стать замену Сидклею, который ушел в ПАОК. Клуб ищет центрального защитника. Правда, он может сыграть и на левом фланге.

«Динамо» ищет усиление под Лигу чемпионов, но пока лишь интересуется Ортисом, сообщает tuttomercatoweb. Он также интересен итальянским клубами.

Также «Динамо» может подписать бразильского форварда.