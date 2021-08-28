Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
«Динамо» заинтересовалось колумбийским защитником
Ортис может оказаться в Киеве
28 августа 22:10
Фото: America
Защитник «Америки Де Кали» Пабло Ортис может оказаться в «Динамо».
Колумбиец может стать замену Сидклею, который ушел в ПАОК. Клуб ищет центрального защитника. Правда, он может сыграть и на левом фланге.
«Динамо» ищет усиление под Лигу чемпионов, но пока лишь интересуется Ортисом, сообщает tuttomercatoweb. Он также интересен итальянским клубами.
Также «Динамо» может подписать бразильского форварда.
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