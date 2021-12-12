«Динамо» – «Заря»: прогноз на последний большой матч в УПЛ перед зимним перерывом

Надежный исход с высоким коэффициентом

Прогноз

«Динамо» на своем поле сыграет против «Зари» в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги, который станет последним в первой части чемпионата.

В турнирной таблице киевляне продолжают борьбу с «Шахтером» за первое место, «Заря» же борется за третье место и, соответственно, путевку в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон. Скучно, да? Но я не просто так напоминаю турнирные расклады. Дело в том, что цена ошибки в предстоящем матче очень высока, ведь обе команды хотят закончить первую половину сезона на позитивной ноте.

Ввиду этого, прогнозирую, что поединок «Динамо» – «Заря» получится «низовым». «Бело-синие» вряд ли будут форсировать события на поле, это не их стиль. Ну, а развеселая «Заря» с «Буде-Глимт» показала, что может качественно закрываться.

Прогноз на матч «Динамо» – «Заря» тотал меньше 2,5. Очень приличный коэффициент дают букмекеры на данный исход, поэтому нужно пользоваться возможностью. Надеюсь, мы проведем УПЛ на зимний отдых успешной ставкой.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

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Статистика прогнозиста: 19 побед, 2 возврата, 28 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой