Бывший защитник «Динамо» дебютировал за аутсайдера чемпионата Венгрии в матче против экс-партнеров
«Динамо» завершило сборы волевой победой над РФШ
Ванат и Шапаренко принесли победой киевлянами
Фото: ФК Динамо
«Динамо» провело заключительный матч на сборе в Турции.
Киевляне одержали волевую победу над латвийским клубом РФШ. Открыли счет лавтийцы, но «Динамо» дважды ответило во втором тайме. Отличились Ванат и Шапаренко.
Товарищеский матч:
«Динамо» – РФШ 2:1
Голы: Ванат, 65, Шапаренко, 68 – Марыш, 21
«Динамо»: Бущан, Забарный, Сирота (Попов 85), Дубинчак (Караваев 46), Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш 77), Де Пена (Караваев 46), Цыганков, Шапаренко, Беседин (Ванат 46, Шкурин 72)
Сразу после игры киевляне отправятся в аэропорт и вернутся в Украину. Тут они продолжат подготовку к возобновлению УПЛ.
«Динамо» ждет матч против Ингульца уже в конце месяца.
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