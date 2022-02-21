«Динамо» завершило сборы волевой победой над РФШ

Ванат и Шапаренко принесли победой киевлянами

Фото: ФК Динамо

«Динамо» провело заключительный матч на сборе в Турции.

Киевляне одержали волевую победу над латвийским клубом РФШ. Открыли счет лавтийцы, но «Динамо» дважды ответило во втором тайме. Отличились Ванат и Шапаренко.

Товарищеский матч:

«Динамо» – РФШ 2:1

Голы: Ванат, 65, Шапаренко, 68 – Марыш, 21

«Динамо»: Бущан, Забарный, Сирота (Попов 85), Дубинчак (Караваев 46), Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш 77), Де Пена (Караваев 46), Цыганков, Шапаренко, Беседин (Ванат 46, Шкурин 72)

Сразу после игры киевляне отправятся в аэропорт и вернутся в Украину. Тут они продолжат подготовку к возобновлению УПЛ.

«Динамо» ждет матч против Ингульца уже в конце месяца.

