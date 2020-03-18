«Динамо» завершило выступления в Лиге Европы, проиграв «Вильярреалу» на выезде

Морено оформил дубль

Фото: Villarreal

«Вильярреал» и в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы обыграл «Динамо».

Киевляне неплохо начали игру, но пропустили быстрый гол. Отличился Морено после классного навеса от Чуквуезе. А позже испанец оформил дубль, пробив Бущана в ближний угол. Могло «Динамо» пропустить и третий, но испанца не везло.

Во втором тайме замены не принесли результатов киевлянам, а «Вильярреал» откровенно доигрывал встречу.

Испанский клуб вышел в четвертьфинал, а «Динамо», вслед за «Шахтером», завершило свои выступления в еврокубках.

Лига Европы. 1/8 финала:

«Вильярреал» – «Динамо» 2:0. Первый матч: 2:0

Голы: Морено, 13, 36

«Вильярреал»: Асенхо, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт (Марио Гаспар, 63), Педраса, Парехо, Тригерос (Коста, 79), Капу, Чуквуэзе (Алекс Баэна, 71), Бакка (Пино, 63), Жерар Морено (Раба, 79).

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Миколенко (Сидклей, 83), Сирота (Попов, 83), Забарный, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), де Пена, Буяльский, Родригеш (Леднев, 65), Сидорчук.

Предупреждения: Тригерос, Парехо