Защитник «Динамо» U-19: «Считаю, что мы готовы к поединку с «Депортиво»
«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии
Известен последний спарринг-партнер киевлян на экваторе подготовки к весенней части сезона
Фото - ФК Динамо Киев
Определился соперник «Динамо» по заключительному контрольному матчу на втором сборе. Встрече состоится 10 февраля в 10:00 по Киеву.
Противостоять киевлянам будет «Широки Бриег». Это двукратный чемпион Боснии и Герцеговины.
«Динамо» лишь раз не победило на втором сборе, упустив победу над «Левски» (1:1). В последнем спарринге «бело-синие» минимально переиграли «Рудар» (1:0).
Член тренерского штаба киевлян Олег Гусев прокомментировал единственный гол Витиньо в матче.
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