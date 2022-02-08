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«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии

Известен последний спарринг-партнер киевлян на экваторе подготовки к весенней части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
10:06
«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии
Фото - ФК Динамо Киев

Определился соперник «Динамо» по заключительному контрольному матчу на втором сборе. Встрече состоится 10 февраля в 10:00 по Киеву.

Противостоять киевлянам будет «Широки Бриег». Это двукратный чемпион Боснии и Герцеговины.

«Динамо» лишь раз не победило на втором сборе, упустив победу над «Левски» (1:1). В последнем спарринге «бело-синие» минимально переиграли «Рудар» (1:0).

Член тренерского штаба киевлян Олег Гусев прокомментировал единственный гол Витиньо в матче.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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