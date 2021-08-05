«Динамо» заявило сенегальского хавбека на сезон

18-летний футболист подошел киевскому клубу

Самба Диалло / Фото - Динамомания

Киевское «Динамо» заявило полузащитника Самба Диалло на сезон-21/22. Профиль игрока появился на официальном сайте УПЛ.

Сенегальскому хавбеку 18 лет. Соответственно, он заявлен на чемпионат Украины по списку Б.

Прошлым клубом Диалло был «Диру Салама» из родного чемпионата. Сообщалось, что контракт с ним подписан на три года.

Также появилась информация о том, что переговоры «Динамо» по поводу соглашения с Карлосом де Пеной пока не завершены.