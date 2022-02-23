«Динамо» заявило Ваната на УПЛ

Форвард останется в команде

Фото: ФК Динамо

«Динамо» заявило на сезон УПЛ форварда Владислава Ваната.

Он будет выступать под 11-м номером. Вероятно, игрока не сдадут в новую аренду, сообщает сайт клуба.

Под 11-м номером за киевлян выступал форвард Жерсон Родригеш. На данный момент он играет в аренде во французском «Труа».

Первую половину сезона Владислав отыграл в «Черноморце». Он провел 17 матчей в УПЛ, забив три мяча.

Зимой он мог оказаться в «Заре», но луганский клуб передумал.