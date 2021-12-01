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Директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе»

Он будет занимать аналогичный пост в украинском клубе
Футбол Первая лига
15:05
Директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе»
Фото: ФК Кривбасс

В «Кривбассе» новый руководитель академии клуба.

Им стал испанский специалист Хорхе Лопес. Он получил предложение от украинской команды и принял его.

Ранее он работал на аналогичной должности в «Валенсии». Его задачей будет готовить молодых игроков для первой команды, сообщает сайт клуба.

«Кривбасс» борется за попадание в УПЛ по итогам сезона. Команда идет второй в Первой лиге.

Отметим, что чемпионат Первой лиги ушел на зимнюю паузу.

Андрей Усмонов
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