Директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе»

Он будет занимать аналогичный пост в украинском клубе

Фото: ФК Кривбасс

В «Кривбассе» новый руководитель академии клуба.

Им стал испанский специалист Хорхе Лопес. Он получил предложение от украинской команды и принял его.

Ранее он работал на аналогичной должности в «Валенсии». Его задачей будет готовить молодых игроков для первой команды, сообщает сайт клуба.

«Кривбасс» борется за попадание в УПЛ по итогам сезона. Команда идет второй в Первой лиге.

Отметим, что чемпионат Первой лиги ушел на зимнюю паузу.