«Кривбасс» заключил соглашение с черногорским защитником
Директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе»
Он будет занимать аналогичный пост в украинском клубе
15:05
Фото: ФК Кривбасс
В «Кривбассе» новый руководитель академии клуба.
Им стал испанский специалист Хорхе Лопес. Он получил предложение от украинской команды и принял его.
Ранее он работал на аналогичной должности в «Валенсии». Его задачей будет готовить молодых игроков для первой команды, сообщает сайт клуба.
«Кривбасс» борется за попадание в УПЛ по итогам сезона. Команда идет второй в Первой лиге.
Отметим, что чемпионат Первой лиги ушел на зимнюю паузу.
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