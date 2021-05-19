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Директор «Александрии»: «Кроме Гуры другие кандидатуры на пост тренера не рассматривались»

Новый наставник получил задачу на сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
19 мая 11:50
Директор «Александрии»: «Кроме Гуры другие кандидатуры на пост тренера не рассматривались»
Юрий Гура / Фото: fco.com.ua

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о целях нового тренера команды Юрия Гуры.

«Сразу уточню: другие кандидатуры не рассматривались. В Интернете встречалась информация, что имеются 3-4 потенциальных претендента на вакантную должность главного тренера, но президент Сергей Кузьменко был убежден, что «горожан» может возглавить только Юрий Гура.

Почему? Он – воспитанник александрийского футбола, на протяжении многих лет выступал за местную «Полиграфтехнику», а уже в роли тренера был у руля «Украгрокома», завоевавшего в свое время для Александрии путевку в Первую лигу. После объединения «Украгрокома» с «Александрией» без перерыва трудился на разных должностях в структуре клуба. Гура неоднократно доказывал свою профпригодность и заслужил дать ему шанс в элитном дивизионе.

По имеющейся информации, Гура со своими помощниками еще не определился, однако в новом тренерском штабе не будет тех специалистов, которые работали под руководством Владимира Шарана.

Уже точно можно сказать, что состав «Александрии» претерпит серьезные изменения. Подготовка к новому сезону начнется 15 июня. Перед командой будет поставлено задание побороться за путевку в еврокубки».

Гура сменил Владимира Шарана, который покинул команду в конце сезона.

Андрей Усмонов
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Александрия Владимир Шаран

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