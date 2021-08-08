Директор «Александрии»: «Мы становимся неудобным соперником для «Шахтера»

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Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал итоги матча 3-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:1):



На старте сезона «горожанам», действительно, было комфортнее играть с более именитыми командами. В первом туре взяли верх над «Зарей», теперь вот одолели «Шахтер». По ходу последнего матча чувствовалось, что александрийцы хорошо изучили соперника, поэтому и находили уязвимые места, прежде всего, на флангах. Мне понравилось, что главный тренер Юрий Гура смело доверяет молодежи, умело пользуясь глубиной состава. Кстати, хотя до закрытия трансферного «окна» еще предостаточно времени, в расположении «Александрии» не находится ни одного потенциального новичка. Мы полностью укомплектованы.

После викторий над «Зарей» и «Шахтером» некоторые эксперты начали называть нашу команду «грозой авторитетов». Конечно, приятно, но меня больше устраивает, чтобы «горожане» демонстрировали боеспособность и в поединках с соперниками ниже рангом. Только тогда можно будет рассчитывать на высокие позиции.