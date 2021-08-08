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Директор «Александрии»: «Мы становимся неудобным соперником для «Шахтера»

Китаев хочет, чтобы положительные результаты добывались и в матчах с ниже рангом
Футбол Украинская Премьер-лига
15:28
Директор «Александрии»: «Мы становимся неудобным соперником для «Шахтера»
Фото: shakhtar.com

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал итоги матча 3-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:1):

В последнее время «Александрия» становится неудобным соперником для «горняков», достаточно сказать, что она побеждает уже во втором календарном поединке подряд. На мой взгляд, нельзя сказать, что вчера мы не заслужили эту викторию, что нам помогла удача.

На старте сезона «горожанам», действительно, было комфортнее играть с более именитыми командами. В первом туре взяли верх над «Зарей», теперь вот одолели «Шахтер». По ходу последнего матча чувствовалось, что александрийцы хорошо изучили соперника, поэтому и находили уязвимые места, прежде всего, на флангах. Мне понравилось, что главный тренер Юрий Гура смело доверяет молодежи, умело пользуясь глубиной состава. Кстати, хотя до закрытия трансферного «окна» еще предостаточно времени, в расположении «Александрии» не находится ни одного потенциального новичка. Мы полностью укомплектованы.

После викторий над «Зарей» и «Шахтером» некоторые эксперты начали называть нашу команду «грозой авторитетов». Конечно, приятно, но меня больше устраивает, чтобы «горожане» демонстрировали боеспособность и в поединках с соперниками ниже рангом. Только тогда можно будет рассчитывать на высокие позиции.

Александрийцы после трех матчей чемпионата Украины с шестью очками идут на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Александрия Шахтер Донецк

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