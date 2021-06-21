Директор «Александрии»: «Мы заряжены на еврокубки»
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о сборах команды, задачах на следующий сезон и потенциальном усилении.
Олег Кожушко? У нас на просмотре находится много ребят. Посмотрим, сейчас же только просмотр. Тренерский штаб будет смотреть.
Называть фамилии пока не будем. Мы не практикуем такое. Они приезжают, их просматривают, они уезжают. Просмотрели многих, но большинство уже отсеялось.
Сборы будем проводить в Александрии. У нас 4 тренировочных поля, нам хватает. Все сборы пройдут дома. Насчет спаррингов – следите за нашим официальным сайтом, потому что сначала договариваемся, потом это все опровергается, а затем снова договариваемся.
Президент клуба сказал, что постоянно надо добывать максимальный результат. «Александрия» всегда хочет попадать в еврокубки. Планы амбициозные – хочется вернуться в еврокубки. Заряжены на еврокубки.
У наших людей постоянно пессимистические настроения. Что бы ты не делал, всегда всем что-то не нравится. Все знают, как руководить футбольным клубом и кого нужно брать. Все будет нормально, мы с позитивом смотрим вперед. Планы у нас самые амбициозные, мы никогда не работаем так, чтобы бороться за выживание. Работаем только на победу, в каждом матче. А то, что придумывают люди – такое.
Ранее сообщалось, что «Металлист» подписал двух экс-игроков «Александрии».
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