Директор «Александрии»: «Мы заряжены на еврокубки»

Дмитрий Китаев / Фото - Footboom

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о сборах команды, задачах на следующий сезон и потенциальном усилении.

Называть фамилии пока не будем. Мы не практикуем такое. Они приезжают, их просматривают, они уезжают. Просмотрели многих, но большинство уже отсеялось.

Сборы будем проводить в Александрии. У нас 4 тренировочных поля, нам хватает. Все сборы пройдут дома. Насчет спаррингов – следите за нашим официальным сайтом, потому что сначала договариваемся, потом это все опровергается, а затем снова договариваемся.

Президент клуба сказал, что постоянно надо добывать максимальный результат. «Александрия» всегда хочет попадать в еврокубки. Планы амбициозные – хочется вернуться в еврокубки. Заряжены на еврокубки.

У наших людей постоянно пессимистические настроения. Что бы ты не делал, всегда всем что-то не нравится. Все знают, как руководить футбольным клубом и кого нужно брать. Все будет нормально, мы с позитивом смотрим вперед. Планы у нас самые амбициозные, мы никогда не работаем так, чтобы бороться за выживание. Работаем только на победу, в каждом матче. А то, что придумывают люди – такое.