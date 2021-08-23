Директор «Александрии» – о 10 очках с Гурой: «Незаменимых не бывает»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель 1:0 Остановлен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 2:2 Окончен
21:45 Наполи - Венеция 2:0 Окончен
21:45 Рома - Фиорентина 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 1:0 Окончен
23:00 Леванте - Реал 3:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Окончен
17:30 Ужгород - ВПК-Агро 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Оболонь 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 Окончен
19:30 Колос - Александрия 0:1 Окончен
21:30 Динамо - Десна 4:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 1:0 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Сампдория - Милан 0:1 2-й тайм
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 1:0 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован

Директор «Александрии» – о 10 очках с Гурой: «Незаменимых не бывает»

В межсезонье специалист сменил Шарана на посту главного тренера «горожан»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:42
Директор «Александрии» – о 10 очках с Гурой: «Незаменимых не бывает»
Дмитрий Китаев / Фото - ФК Александрия

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал успешные выступления команды при Юрии Гуре. «Колос» стал уже третим обыгранным участником еврокубков на старте сезона.

Еще раз убеждаешься, что незаменимых – не бывает. После ухода главного тренера Владимира Шарана и целой группы ведущих футболистов, многие эксперты утверждали, что один неудачник сезона уже известен – «Александрия».

Однако нового тренера – Юрию Гуру и наших селекционеров, это не пугало. Они скрупулезно работали над поиском замены выбывшим и кирпичик до кирпичика возводили фундамент обновленной «Александрии». Я считаю, что «горожане» занимают «свое» место в турнирной таблице, хотя соперники на старте попались нам серьезные.

Завершена ли селекционная работа? Прилагаем усилия, чтобы усилиться еще одним летним новичком. Сейчас все на стадии переговоров. Кто может покинуть «Александрию»? Нас не все устраивает в молодежной команде, и, если кадровые изменения будут, то только среди резервистов.

«Александрия» набрала 10 очков в турнирной таблице. Отставание от лидера, «Динамо», составляет лишь три пункта.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александрия Юрий Гура Владимир Шаран

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гура: «Я настраивал ребят на бой»
Гура: «Я настраивал ребят на бой»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:56
«Александрия» благодаря голу Бабогло обыграла «Колос»
«Александрия» благодаря голу Бабогло обыграла «Колос»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 августа 21:49
Капитан «Александрии» сравнил подходы Шарана и Гуры
Капитан «Александрии» сравнил подходы Шарана и Гуры
Футбол Украинская Премьер-лига
22 августа 19:37
Дубра: «Спинелли молодец, учит язык, не только русский, но и украинский»
Дубра: «Спинелли молодец, учит язык, не только русский, но и украинский»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 августа 17:35
Спинелли: «Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так и играют»
Спинелли: «Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так и играют»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 августа 13:10
Итоги 4 тура УПЛ. «Десна» – лидер чемпионата, «Динамо» впервые потеряло очки
Послесловие
Итоги 4 тура УПЛ. «Десна» – лидер чемпионата, «Динамо» впервые потеряло очки
Футбол Украинская Премьер-лига
19 августа 11:02

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Лестер». Форнальс забил. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Лестер». Форнальс забил. Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
23:05
Рыбка: «На «Металлист» настраиваются, как на «красное полотно»
Рыбка: «На «Металлист» настраиваются, как на «красное полотно»
Первая лига
23:00
Ламела на 94 минуте выгрызает победу для «Севильи»
Ламела на 94 минуте выгрызает победу для «Севильи»
Примерa (Испания)
22:55
Совсем скоро. Названа дата дебюта Месси за ПСЖ
Совсем скоро. Названа дата дебюта Месси за ПСЖ
Лига 1 (Франция)
22:32
«Ницца» после потасовки, устроенной ее фанатами, обвинила в ситуации представителей «Марселя»
«Ницца» после потасовки, устроенной ее фанатами, обвинила в ситуации представителей «Марселя»
Лига 1 (Франция)
22:29
Ярмоленко вновь вне стартового состава на матч «Вест Хэма»
Ярмоленко вновь вне стартового состава на матч «Вест Хэма»
Премьер-Лига (Англия)
22:20
Срна: «Конопля, Мудрик, Сикан, Судаков – будущее украинского футбола»
Срна: «Конопля, Мудрик, Сикан, Судаков – будущее украинского футбола»
Украинская Премьер-лига
22:07
Париж сдался. ПСЖ готов отпустить Мбаппе и ждет предложений
Париж сдался. ПСЖ готов отпустить Мбаппе и ждет предложений
Лига 1 (Франция)
21:42
Директор «Александрии» – о 10 очках с Гурой: «Незаменимых не бывает»
Директор «Александрии» – о 10 очках с Гурой: «Незаменимых не бывает»
Украинская Премьер-лига
21:42
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
50
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
55
Все новости