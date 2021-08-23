Директор «Александрии» – о 10 очках с Гурой: «Незаменимых не бывает»

Дмитрий Китаев / Фото - ФК Александрия

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал успешные выступления команды при Юрии Гуре. «Колос» стал уже третим обыгранным участником еврокубков на старте сезона.

Однако нового тренера – Юрию Гуру и наших селекционеров, это не пугало. Они скрупулезно работали над поиском замены выбывшим и кирпичик до кирпичика возводили фундамент обновленной «Александрии». Я считаю, что «горожане» занимают «свое» место в турнирной таблице, хотя соперники на старте попались нам серьезные.

Завершена ли селекционная работа? Прилагаем усилия, чтобы усилиться еще одним летним новичком. Сейчас все на стадии переговоров. Кто может покинуть «Александрию»? Нас не все устраивает в молодежной команде, и, если кадровые изменения будут, то только среди резервистов.